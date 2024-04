TCE-AM em Ação: Páscoa Solidária arrecada quase 10 mil itens e R$ 25,2 mil em PIX

Após 21 dias de arrecadação por meio do projeto TCE em Ação, edição Páscoa Solidária, os servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) conseguiram reunir 9.064 itens, entre alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, e outros itens, além de R$ 25,2 mil em PIX para serem doados às instituições filantrópicas Abrigo Coração do Pai e Casa do Idoso São Vicente de Paulo.

Os resultados da ação solidária superaram em muito as expectativas iniciais, a ponto de mais instituições serem escolhidas para receber o excedente das doações, conforme explicou Jeane Benoliel, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), setor que coordenou a ação solidária.

“A nossa ação de Páscoa foi além da nossa expectativa. O sucesso na arrecadação foi tanto que agora temos mantimentos para doar para além das duas instituições escolhidas inicialmente. É o Tribunal mostrando que é solidário, participativo e está disposto a ajudar as pessoas. É isso que a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins propôs para a sua gestão, não apenas fiscalizar e punir, mas também servir, se doando, ajudando no que for possível”, destacou.

Para se ter ideia da quantidade de itens arrecadados, foram ao menos 769 latas de leite em pó integral; 598 pacotes de macarrão; 326 kg de arroz; 605 biscoitos doces, entre vários outros alimentos. Os servidores também doaram o total 1.042 itens de vestuário, além de 164 pares de sapatos e 2.074

pacotes de fraldas.

Duas cadeiras de rodas, um andador, dois colchões do tipo casca de ovo, um fogão e um carrinho de bebê e uma televisão também foram doados pelos servidores.

As arrecadações foram feitas pelos servidores divididos pelos setores da Corte de Contas amazonense no formato de gincana. Além de levar os itens, os servidores também puderam realizar doações de valores em dinheiro via PIX diretamente para a conta das instituições filantrópicas. Segundo Jeane Benoliel, essa foi uma forma de possibilitar às instituições a comprarem fontes de proteína, como carne, frango, entre outros, que dificultavam o armazenamento durante a gincana.

Entre os setores que mais arrecadaram durante a ação se destacaram os cinco primeiros colocados: Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Diretoria do Ministério Público (DIMP), Gabinete da Conselheira Yara (GCYARA), Diretoria de Comunicação (DICOM) e Secretaria-Geral de Administração (SEGER).

Entregas

As entregas dos itens arrecadados iniciaram ainda nessa segunda-feira (15). A primeira instituição a receber as doações foi o abrigo Coração do Pai. Localizada no bairro Japiim 2, Zona Sul de Manaus, a instituição atende crianças provenientes de famílias em risco social.

Ao receber a equipe do TCE-AM com as doações, o presidente do abrigo, Barry Douglas Hall, destacou a importância da ação para o funcionamento da instituição filantrópica.

“Muito obrigado, especialmente em nome das crianças, vocês estão ajudando as crianças e adolescentes aqui que foram resgatadas em situação de vulnerabilidade social, de situação de alto risco, e enviadas para nós por meio das autoridades para protegermos e cuidarmos delas até o juizado decidir para onde as crianças vão. Só conseguimos fazer isso por causa de doações como essas, então somos muito gratos com todo o esforço para doar tantos mantimentos e nos ajudar para que possamos continuar cuidando delas”, disse.

Ainda segundo a chefe do Degesp, Jeane Benoliel, a próxima instituição a receber as doações será a Casa do Idoso São Vicente de Paulo, localizada no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital amazonense. As demais instituições que receberão o excedente de arrecadação da campanha solidária devem ser conhecidas em breve, mas entre elas já foram definidos o Abrigo Moacyr Alves, a Fundação Cecon e o Abrigo Monte Salém.

“Essa ação solidária é uma vitória para todos nós. O Tribunal de Contas inteiro está em festa pois mostramos nossa força e nossa missão social de fazer o bem”, concluiu Jeane Benoliel.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa