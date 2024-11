TCE-AM e MPC lançam Revista Científica com evento especial nesta quinta-feira (28)

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e o Ministério Público de Contas (MPC) promovem, nesta quinta-feira (28), o lançamento da primeira edição de sua Revista Científica. O evento acontecerá no Auditório do TCE-AM, localizado na Avenida Efigênio Salles, em Manaus, às 9h, e contará com uma programação especial, reunindo autoridades, acadêmicos e a imprensa.

O lançamento da revista representa um marco na valorização da produção acadêmica voltada ao controle externo, com o objetivo de estimular a pesquisa científica e o debate sobre as atribuições das cortes de contas. De acordo com a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a iniciativa reforça o compromisso do Tribunal com a excelência técnica e a difusão do conhecimento.

“Este lançamento é um momento histórico para o TCE-AM. Por meio da revista, buscamos fortalecer o diálogo entre o controle externo e a academia, promovendo reflexões que aprimorem nossas práticas”, destacou a conselheira-presidente.

O vice-presidente do TCE-AM e presidente da Comissão da Revista Científica, conselheiro Fabian Barbosa, também enfatizou a importância do projeto. “É uma forma de reafirmar o empenho do Tribunal em contribuir para a produção acadêmica de excelência, além de consolidar a relevância técnica das cortes de contas no cenário nacional”, afirmou.

Um dos destaques do evento será a presença do desembargador Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que ministrará a palestra “Atuação dos Tribunais de Contas na Fiscalização do Sistema Prisional”. A palestra integra uma programação que inclui painéis temáticos sobre controle externo e a premiação dos vencedores do concurso de artigos científicos promovido pelo TCE-AM e MPC.

A coletiva de imprensa será realizada às 8h30, no hall do Auditório do TCE-AM, antecedendo a abertura oficial do evento. Representantes da mídia poderão esclarecer detalhes sobre a publicação e conhecer os objetivos desta importante iniciativa.

A presença de autoridades como a conselheira Yara Amazônia Lins, o conselheiro Fabian Barbosa e o desembargador Luís Geraldo Lanfredi reforça a relevância do evento, que promete atrair acadêmicos e profissionais de diversas áreas interessados no papel estratégico desempenhado pelos tribunais de contas no Brasil.

Mais informações sobre o evento e a revista podem ser obtidas junto à Diretoria de Comunicação do TCE-AM. A iniciativa marca um novo capítulo no diálogo entre o controle externo e a academia, promovendo o avanço técnico e o debate qualificado sobre temas fundamentais para a administração pública.

