TCE-AM e MP-AM firmam parceria para fortalecer a fiscalização do sistema prisional do AM

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) assinaram, na manhã desta segunda-feira (2), um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de aprimorar a fiscalização do sistema prisional no estado. A iniciativa visa facilitar a troca de informações entre as instituições, com foco na execução das verbas do Fundo Penitenciário (FUNPEN).

O acordo foi firmado entre a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins; o Procurador-Geral de Justiça do MP-AM, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior; e o titular da Seap, coronel Paulo César Gomes de Oliveira Júnior. O documento oficial com a assinatura do acordo deve ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do MP-AM.

Entre as principais ações previstas estão a criação de fluxos simplificados para a troca de informações, a realização de treinamentos conjuntos e a fiscalização das obras e programas financiados com recursos do FUNPEN.

Além disso, o acordo prevê a realização de palestras, cursos e treinamentos para membros e servidores das três instituições, com o objetivo de capacitar as equipes na fiscalização e na execução das verbas destinadas ao sistema penitenciário.

Outro ponto de destaque é o compromisso das instituições em manter o sigilo das informações compartilhadas, garantindo a segurança dos dados e a integridade das ações fiscalizadoras.

O acordo tem vigência de cinco anos e pode ser prorrogado conforme a necessidade das instituições. As ações decorrentes do acordo serão monitoradas por interlocutores designados, responsáveis por garantir a execução fiel das atividades previstas.

Texto: Pedro Sousa