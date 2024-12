TCE-AM alerta gestores sobre mudanças no sistema de prestação de contas

A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas (Setin/TCE-AM) anunciou a nova versão do layout do sistema e-Contas para o exercício de 2025.

A principal alteração na nova versão é a inclusão do identificador do contrato/contratação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nos arquivos de licitação, dispensa, inexigibilidade, adesão à ata e contrato.

Conforme a Setin, essa mudança vai permitir maior integração com o sistema PNCP, promovendo eficiência, padronização e transparência na troca de informações, em conformidade com as diretrizes nacionais.

As demais alterações implementadas para a versão 2025 em relação à 2024 estão listadas na última página do manual, disponível para download no site do TCE-AM, na seção [Jurisdicionado > e-Contas > layout-eContas] ou pelo link https://www2.tce.am.gov.br/?page_id=42221

A Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-AM reforça a importância dos jurisdicionados utilizarem sempre a versão mais recente do layout e tomarem as providências necessárias para ajustar seus sistemas às atualizações realizadas.

Para suporte ou esclarecimento de dúvidas, a Setin está à disposição por meio dos telefones 3301-8118/3301-8119 ou pelo e-mail [email protected].

Sobre o sistema e-Contas

O sistema e-Contas é a interface de interação do TCE-AM com os jurisdicionados, proporcionando mais agilidade e confiabilidade no envio de dados por meio da integração com ferramentas de gestão.

Desde 2014, ele é utilizado para o envio das Prestações de Contas Mensais (PCM’s) por órgãos estaduais e municipais da capital e do interior.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix