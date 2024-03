TCE-AM abre ano letivo da Escola de Contas Públicas na segunda-feira (11)

Para dar início à série de cursos de capacitação que serão oferecidas durante todo o ano de 2024, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará a cerimônia de abertura do ano letivo, nesta segunda-feira (11), na Escola de Contas Públicas (ECP).

A solenidade será realizada no auditório da Corte de Contas e terá a participação de autoridades da Educação e administração pública amazonense, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima, e contará com palestras sobre o papel da formação técnica e educação e compliance.

“Teremos palestrantes que virão de fora de Manaus para nos abrilhantar sobre diferentes temas, como educação, administração pública e meio ambiente, portanto todos estão convidados a participar desse momento, que será o início da caminhada da Escola de Contas durante todo o ano de 2024”, convidou o coordenador da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro.

O evento também irá contar com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, entre elas YouTube e Facebook.

As inscrições seguem abertas e podem ser feitas por meio do site da ECP, pelo endereço eletrônico ecpvirtual.tce.am.gov.br. Os participantes com inscrição confirmada receberão certificado com carga horária de 4h.

Ainda conforme o conselheiro-coordenador Júlio Pinheiro, caso o auditório do TCE alcance lotação total, salas da própria ECP poderão ser disponibilizadas para alocar os demais participantes, com transmissão simultânea da solenidade.

Palestras

Entre os palestrantes convidados está a advogada da União e doutora em Ciência Ambiental, Teresa Villac, que irá tratar sobre o tema “Governança Pública e Sustentabilidade: a atuação da Advocacia Pública Consultiva”.

Em seguida, o advogado, ambientalista e político brasileiro Fábio Feldmann irá ministrar palestra sobre o tema “Gestão Pública, desenvolvimento e conservação ambiental na Amazônia: qual o caminho?”.

Para encerrar o encontro, o jurista e ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, irá tratar sobre o tema “Sustentabilidade das compras públicas e ações do TCU na área do meio ambiente”.

TCE – AM – Por Pedro Sousa

