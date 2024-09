Suposto filho de Gugu Liberato consegue vitória em DNA

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato (1959-2019), conseguiu uma primeira vitória na sua luta para ser reconhecido como herdeiro. Ele queria que o material genético para o exame fosse coletado da mãe do apresentador, dona Maria do Céu, mas os três herdeiros do comunicador tentavam poupar a avó, que já tem 95 anos. A Justiça determinou que tanto a senhora quanto o irmão de Gugu, Amandio Liberato, participem do teste de DNA.

A decisão foi tomada em uma audiência conciliatória entre a equipe jurídica dos filhos do comunicador e os advogados do comerciante na segunda-feira (9). De acordo com a revista Veja, o pedido da reunião teria partido dos próprios advogados dos filhos reconhecidos.

A família do comunicador tenta resolver a disputa sobre a paternidade o quanto antes, para poder dar sequência à partilha dos bens de Gugu, avaliados em R$ 1 bilhão. Com a questão de Ricardo Rocha solucionada, eles poderão enfim seguir para a divisão da herança. Rose Miriam, que tentava comprovar uma união estável com Liberato, desistiu da ação e já está fora do espólio.

Só que a tentativa de poupar Maria do Céu não deu certo. Segundo o portal Leo Dias, Rocha foi autorizado pela Justiça a ter seu material genético coletado para o exame. O processo será feito a partir do material genético de Maria e de Amandio –não será necessária a exumação do corpo de Gugu.

Também será recolhido material genético da mãe de Ricardo Rocha, dona Otacília, e da irmã dele. Durante a audiência, ficou definido que os exames serão realizados em dois laboratórios diferentes, para tornar mais seguro o resultado dos testes.

Exame de DNA

Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), se recusou a fazer o teste de DNA utilizando material genético de João Augusto, Marina e Sofia Liberato, frutos da relação do apresentador com Rose Miriam di Matteo. A defesa do comerciante afirmou que os três podem não ser filhos biológicos do comunicador. Ela queria que a mãe e os irmãos do ex-SBT colaborassem com o processo de investigação da paternidade.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Rocha não aceitou que os exames fossem feitos com amostras de sangue ou saliva dos três filhos reconhecidos pelo apresentador em vida. Para o advogado do caso, seria necessário “alargar a investigação com a coleta de material genético também dos irmãos do ‘de cujus’ investigado”.

Representante das filhas de Gugu, o advogado Nelson Wilians afirmou à Justiça que “a alegação sobre a paternidade dos filhos legítimos de Gugu” causou “grande estranheza nas herdeiras”, que desde o início se dispuseram a fazer o exame de DNA.

Não procurou o apresentador

Em junho do ano passado, Ricardo Rocha concedeu uma entrevista ao G1 e explicou o motivo de nunca ter procurado Gugu Liberato em vida. “Sei desde criança. Tive a oportunidade de conhecê-lo por volta dos 10 ou 12 anos, mas não queria. E se tornou um tabu na minha família, de não querer falar sobre esse assunto. Sou uma pessoa reservada”, justificou ele.

“Meu problema maior não é nem financeiramente. Meu problema é tirar essa dúvida. Tem essa questão de dinheiro por trás que envolve muita coisa, mas não é meu caso”, acrescentou.

