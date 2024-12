Sobe para oito o número de mortos no desabamento de ponte no Rio Tocantins

Identidade das novas vítimas localizadas ainda não foi divulgada; equipes de resgate continuam buscas por nove desaparecidos

Tocantins – O Corpo de Bombeiros de Tocantins localizou outros dois corpos de vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek. A estrutura que liga os estados do Maranhão e Tocantins cedeu no último domingo (22), enquanto, ao menos, oito veículos transitavam na pista. Com a atualização, são oito mortes confirmadas até a manhã desta quinta-feira (26). A equipe dos bombeiros continua a busca por nove pessoas que ainda estão desaparecidas.

Na operação desta manhã, o mergulhador de resgate dos bombeiros Coronel Menezes encontrou as duas vítimas em uma caminhonete submersa próximo a um caminhão que carregava produtos herbicidas. Segundo ele, o local era de difícil acesso, o que deve dificultar a retirada dos corpos, que ainda não foram identificados.

Além disso, uma das carretas que transportava a carga de ácido sulfúrico foi localizada perto das vítimas. Isso foi outro empecilho para retirar os corpos de dentro dos destroços. A contaminação da água é uma das dificuldades das equipes de resgate, já que três caminhões carregavam 76 toneladas de ácido e 22 mil litros de defensivos agrícolas, de acordo com a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico).

Os bombeiros informaram que as buscas vão continuar após a criação de estratégias para o resgate. “Estamos trabalhando aqui o tempo todo, seja na estratégia, seja debaixo d’água, seja operacionalmente. Então, nós vamos traçar a estratégia agora”, afirmou o coronel.

As autoridades ainda não possuem respostas sobre o motivo que levou a ponte a desabar. As investigações continuam em conjunto com as buscas pelas vítimas desaparecidas. Na última segunda-feira (23), o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou decreto da situação de emergência para adiantar todos os procedimentos administrativos em relação ao desabamento da ponte. A ideia é reconstruir a passagem com conclusão em 2025, pelo valor de até R$ 150 milhões.

