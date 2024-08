Ícone da TV brasileira, apresentador Silvio Santos morre aos 93 anos

A informação foi confirmada neste sábado (17) pela emissora SBT

São Paulo – Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17) em São Paulo. O apresentador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein. A causa da morte não foi divulgada.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz a nota do SBT.

Silvio Santos foi internado no dia 16 de julho no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, quando foi diagnosticado com H1N1.

Silvio chegou a se recuperar e recebeu alta no último dia 20 de julho, porém teve de voltar ao hospital cerca de 10 dias depois, a princípio, para realização de exames de imagem.

O apresentador estava fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o último programa no SBT, em setembro de 2022. Quem passou a ocupar o lugar do comunicador foi Patricia Abravanel, uma das filhas mais conhecidas dele. Entre uma participação e outra, a herdeira virou titular do programa do pai, e Silvio Santos nunca mais voltou.

O primogênito de seis filhos de pais judeus, Senor Abravanel nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930, trabalhou para ajudar a família nas ruas cariocas, onde foi camelô e vendendo capas para Títulos de Eleitor.

Foi justamente enquanto soltava a voz para anunciar seus produtos pelas ruas, um fiscal da prefeitura notou seu potencial e o convidou para um teste na então Rádio Guanabara.

Silvio foi aprovado no teste, mas continuou trabalhando como camelô porque a função garantia um salário melhor. Se dedicou a carreira de locutor começando por uma rádio de Niterói.

Aos 20 anos, se mudou para São Paulo onde começou a comandar circos trabalhando como animador de espetáculos e de caravanas de artistas. Em 2 de junho de 1963, estreou na TV Paulista com seu Programa Silvio Santos, um programa de auditório que logo faria sucesso.

Silvio Santos foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, a Cidinha, mãe de Cíntia e com quem adotou Silvia Abravanel. Cida faleceu em 1977, em decorrência de um câncer.

No ano seguinte, Silvio se casou com Iris Abravanel, com quem viveu junto até o final de sua vida. Com Iris, o apresentador teve as filhas Daniela, Patricia, Rebeca e Renata.

