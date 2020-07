Shoppings em Manaus começam a aumentar seu horário de funcionamento.

Em Manaus não é segredo que o isolamento social não existe mais e, ariscamos a dizer que em vários cantos da cidade e em estabelecimentos nunca ocorreu.

Hoje (30), com o relaxamento do isolamento pelo Governo e a “suposta diminuição” dos casos de Covid-19, a maioria dos estabelecimentos começa a se organizar para aumentar seu horário de funcionamento. Lembramos que não são todos, então, antes de ir até o estabelecimento consulte seus horários de funcionamento.

O Manauara Shopping anuncia que ampliará seu horário de funcionamento, no mês de agosto, sendo de segunda-feira à sábado, de 11h às 21h, e aos domingos e feriados, de 12h às 21h (alimentação) e 14h às 21h (lojas). Neste primeiro momento, a ampliação do horário é facultativa, de segunda a sábado, e algumas lojas podem continuar funcionando das 12h às 20h.

O Manaus Plaza Shopping estará com novo horário de funcionamento a partir do dia 1º de agosto. O horário do centro de compras ficará assim: de segunda a sábado de 12h às 20h, praça de alimentação de 11h às 20h. Aos domingos as lojas abrem de 14h às 20h e a praça de alimentação de 11h às 20h.

O empreendimento continua seguindo todas as medidas de prevenção e combate ao coronavírus e reforça ainda a importância do uso de máscara, que é obrigatório para acessar o mall.

amazonianarede