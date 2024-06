Série D: Manaus bate o São Raimundo-RR e conquista 1° vitória fora de casa

o Gavião Real visitou o São Raimundo-RR neste sábado (1º) e venceu os donos da casa por 2×1

Manaus – O Manaus Futebol Clube venceu pela primeira vez fora de casa nesta Série D de 2024. Após uma longa semana de preparação, o Gavião Real visitou o São Raimundo-RR neste sábado (1º) e venceu os donos da casa por 2×1, com gols de Renanzinho (de pênalti) e Emerson Bombado. O Mundão descontou no final do segundo tempo com Gonzaga. Ambos os gols esmeraldinos foram marcados ainda na primeira etapa.

Com o campo visivelmente prejudicado, o Gavião do Norte construiu o placar rapidamente, e próximo ao término da partida, o São Raimundo descontou com gol de cabeça, anotado por Gonzaga, dando números finais a partida disputada no estádio Canarinho. Com o resultado, o Manaus somou mais três pontos na tabela e se aproximou do G4 do grupo A1. A próxima partida do Gavião Real será no domingo (9) às 15h30, enquanto o São Raimundo enfrenta o GAS-RR, na terça-feira (4) às 19h30.

