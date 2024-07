Sem Maju Coutinho, Fantástico garante segundo melhor desempenho de 2024

A jornalista Maju Coutinho segue longe da apresentação da revista dominical, Fantástico‘. A artista segue gravando externas na África e não possui data definitiva para voltar ao comando do programa. No entanto, sem ela na apresentação e sob condução de Poliana Abritta, a atração conseguiu garantir seu segundo melhor desempenho em 2024, uma semana após passar um de seus maiores vexames no Ibope.

De acordo com dados consolidados do Ibope, na Grande São Paulo, a revista eletrônica da TV Globo, Fantástico, obteve média de 19,3 pontos, ficando na liderança absoluta no horário. Aliás, exibido na sequência, a final da Copa América não ficou atrás e garantiu média de 20,2 pontos, aumentando os índices da emissora em nove décimos.

É válido destacar que, exibido antes da atração, o ‘Domingão com Huck’ garantiu a liderança com 17,5 pontos. Aliás, neste último final de semana, devido a final da Copa América, a atração foi exibida mais cedo, às 19h.

Maju Coutinho deixará o Fantástico?

Há poucas semanas, o colunista Alessandro Lo-Bianco revelou no programa ‘A Tarde é Sua’ que a direção da Globo estava insatisfeita com a atual fase da revista eletrônica. O projeto vinha registrando resultados abaixo do esperado e, segundo ele, uma pesquisa feita apontava desaprovação da dupla de apresentadoras.

Ainda segundo as informações, Maju deixaria o comando da atração, sendo desligada oficialmente da emissora e Poliana seria enviada para os EUA, virando correspondente internacional. Porém, em contato com o Área VIP, a Comunicação Globo negou a informação:

“Essas informações não procedem. Não houve, em nenhum momento, qualquer pesquisa que apontasse rejeição à Maju. Pelo contrário, a dupla formada com Poliana é muito bem aceita pelo público. Não há planos de mudança na ancoragem do Fantástico, portanto não há planos de Poliana ir pra Nova Iorque“, pontuaram, à época.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo