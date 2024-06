Sem convite, Príncipe Harry e Meghan Markle ficam de fora de celebração oficial do aniversário de Rei Charles III

Pelo segundo ano consecutivo, Meghan Markle e Príncipe Harry ficaram de fora do Trooping the Colour, evento que celebra o aniversário do soberano britânico, o Rei Charles III. Segundo a revista People, os dois não foram convidados para a celebração, que participaram três vezes quando a Rainha Elizabeth II estava no reinado.

Ainda de acordo com a revista, o convite não foi feito já que o casal não faz mais parte da família real desde 2020. Além disso, o evento foi marcado pela primeira aparição pública de Kate Middleton após o diagnóstico de câncer.

Vale lembrar que a última vez que o casal participou de um evento real foi durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que marcou os 70 anos de reinado dela. O Duque e a Duquesa de Sussex fizeram uma singela aparição e não participaram oficialmente de nenhuma cerimônia.

