Seleção Brasileira começa preparação para enfrentar o Paraguai

Próximo compromisso é na terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Curitiba – Menos de 24 horas depois de vencer o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, a Seleção Brasileira iniciou a preparação de olho na partida contra o Paraguai, que acontece na terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O treino foi realizado na tarde deste sábado (7), no CT do Caju, em Curitiba (PR). Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram atividades regenerativas na academia, enquanto o restante do grupo participou de um trabalho em campo reduzido sob o comando do técnico Dorival Júnior.

O gol da vitória brasileira na sexta foi do atacante Rodrygo. Com o resultado positivo, a Amarelinha segue com 100% de aproveitamento no estádio. A partida marcou o retorno da equipe a Curitiba depois de 21 anos.

O grupo volta a treinar na tarde de domingo (8), novamente no CT do Caju, a partir das 15h30. Com 10 pontos, a Seleção Brasileira ocupa a quarta posição na tabela de classificação das Eliminatórias.

