SBT volta às raízes de Silvio Santos em busca de audiência

Patricia Abravanel anunciou que a Porta da Esperança, sucesso do antigo Programa Silvio Santos, vai retornar. Nos últimos meses, o SBT viu a audiência subir e até roubar a liderança da Globo com o novo Show do Milhão. A emissora precisou voltar às raízes de Silvio Santos (1930-2024) para descobrir que a chave para recuperar o público perdido está na boa e velha nostalgia.

A ótima recepção do Show do Milhão e a volta da Porta da Esperança reforça que os telespectadores do SBT não estão satisfeitos com as mudanças na grade de programação, muito menos querem novidades “modernas” como podcasts na faixa noturna. O público quer o entretenimento simples, em sua forma mais clássica.

Com a volta da Porta da Esperança, mais um quadro do antigo Programa Silvio Santos retorna para a TV aberta. Na dinâmica, pessoas escrevem cartas para falar de suas necessidades e sonhos. Pode ser um objeto, uma casa, uma viagem ou até conhecer um artista. Os selecionados vão até o programa e ficam cara a cara com a porta, que pode ou não realizar seus desejos.

O Programa Silvio Santos está tentando voltar ao que era antes, apostando no que já deu certo em vez de arriscar em novidades e perder dinheiro com faturamento e patrocinadores. Patricia Abravanel e o SBT querem impedir que o público se afaste da TV e fidelizar aqueles que escolheram trocar de canal por algum motivo.

SBT vive da nostalgia

Entre os quadros que retornaram nos últimos tempos estão: Show de Calouros, Show do Milhão, Namoro na TV, Qual É a Música? e o game Nada Além de 1 Minuto. No total, são oito quadros exibidos todos os domingos no Programa Silvio Santos. Câmeras Escondidas e o Jogo das 3 Pistas foram mantidos desde que Patricia assumiu os domingos, em 2022.

As cinco dinâmicas são apenas uma parte dos mais de 20 quadros e dinâmicas que já foram exibidas no Programa Silvio Santos em seus tempos áureos, quando Senor Abravanel competia com o extinto Domingão do Faustão (1989-2021) de Fausto Silva, e com o Fantástico.

Alguns quadros não foram criados pelo SBT e são adaptações de formatos internacionais. Eles exigem que a emissora pague autorização do nome e transmissão da marca –ou seja, há um gasto a mais. Na situação atual, com um controle mais conservador dos cofres, não há margem para arriscar em quadros desconhecidos.

O Show do Milhão demorou para voltar por conta de um problema judicial com a Sony, que acusou o SBT de plagiar o Who Wants to Be a Millionaire?. O formato é licenciado no Brasil pela Globo, que produziu o Quem Quer Ser Um Milionário? com Luciano Huck.

Dois quadros de sucesso, Topa Tudo por Dinheiro e Em Nome do Amor, também teriam potencial no novo Programa Silvio Santos de Patricia Abravanel, mas ambos eram formatos comprados de empresas internacionais. A dinâmica romântica é uma versão do programa espanhol Lo que Necesitas Es Amor, exibido pela Antena 3 entre 1993 e 1999.

