SBT quer reality desgastado pela Globo e Datena em 2025

Em processo para reestruturar sua programação para 2025, o SBT planeja ter um reality show na grade. A recente visita de J.B. de Oliveira, o Boninho, aos estúdios da emissora, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, é uma prova disso. A presidente da emissora, Daniela Beyruti, tem estudado a possibilidade de comprar um formato já conhecido do público: o The Voice, da Endemol.

A Globo deteve os direitos do programa entre 2012 e 2023, entregando 12 temporadas ao público. Ainda explorou o formato com mais sete temporadas do The Voice Kids (2016-2023), para crianças, e duas do The Voice + (2021-2022), para maiores de 60 anos. Todos eles foram tirados do ar justamente por estar saturado e em declínio tanto em termos de audiência, quanto em termos comerciais.

Mas isso não parece incomodar os executivos do SBT. Ao menos, é o que aponta o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Daniela teria aprovado a ideia, ainda mais ao considerar seu interesse em fechar uma parceria com a recém-criada produtora de Boninho.

O diretor vem visitando emissoras desde que encerrou o contrato com a Globo, em setembro, e a filha número três de Silvio Santos (1930-2024) já estaria disposta a contratá-lo no início do ano que vem.

Quem também está na mira da emissora é Tiago Leifert. Ele foi cotado inicialmente para substituir Cleber Machado na narração das partidas de futebol –ideia que agrada bastante o próprio Tiago, interessado em estrear nessa nova frente. Mas ele também poderia ser aproveitado no The Voice. Afinal, apresentou as nove primeiras temporadas do reality na Globo.

O formato é uma competição musical conhecida principalmente pelo fato de os jurados não verem os participantes num primeiro momento. Eles só podem assistir à apresentação do competidor caso apertem um botão e virem a cadeira para ele.

Se a voz em questão encantar os jurados a ponto de os quatro virarem, ela avança para a próxima fase. Para isso, o participante precisa entrar no time de um dos jurados, que oferece mentoria a ele dentro do reality.

Outros nomes cotados para entrarem no SBT ano que vem são José Luiz Datena, que deve comandar um programa à tarde –competindo com o próprio filho, Joel Datena, que seguirá à frente do Brasil Urgente, da Band; Ana Furtado, que pode apresentar o Vem Pra Cá nas manhãs; e Carlos Tramontina, que ganharia seu próprio jornalístico.

