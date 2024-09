SBT imita a Globo e fará programa especial da ‘Black Friday’ com Celso Portiolli

O SBT anunciou em seu perfil no Instagram, o SBT Negócios, nesta segunda-feira (23), um game show especial da Black Friday, com Celso Portiolli, que tem sido visto como uma imitação ao Vem Que Tem, da TV Globo, que este ano terá o comando de Eliana na emissora carioca.

Em anúncio feito ao mercado publicitário, a emissora destaca que o SBT é a casa dos Game Shows, e que na atração especial Celso Portiolli irá reviver quadros icônicos como Porta dos Desesperados, Qual o Preço?, Foguetinho e Jogo da Memória.

A emissora também informou que o programa especial contará com convidados especiais, onde cada desafio irá ser realizado pelo elenco do SBT e influenciadores digitais.

O formato é bem parecido com o Vem Que Tem da Globo, que será comandado por Eliana no final de novembro e também contará com o elenco da emissora carioca participando dos games que irão ser promovidos pela ex-apresentadora do SBT.

Veja a publicação do SBT anunciando a novidade a seguir!

NOVO MINHA MULHER QUE MANDA

O apresentador Celso Portiolli, deu o pontapé inicial as gravações do quadro Minha Mulher Que Manda, que fez sucesso no programa Eliana e agora fará parte do Domingo Legal.

