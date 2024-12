SBT erra feio, mas também acerta na mosca em nova grade

O SBT cometeu um erro grave, mas também acertou na mosca na nova grade criada às pressas após o fim abrupto do Chega Mais (2024). Um dos maiores desafios vão ser os 45 minutos entre o início do Brasil Urgente, na Band, e o do Tá na Hora: o apresentador José Luiz Datena já começa em desvantagem contra o próprio filho, Joel Datena.

A emissora de Silvio Santos (1930-2024) puxou a novela mexicana Meu Caminho É Te Amar para mais cedo, fazendo com o que Fofocalizando passasse o bastão diretamente para o Tá na Hora. Mesmo adiantado, o telejornal começou 45 minutos depois do Brasil Urgente.

Para piorar a situação, Datena só entra 15 minutos depois do início do Cidade Alerta, que segue isolado na vice-liderança. Ou seja, o veterano vai ter que convencer o público a abandonar os demais programas policiais –já consolidados no Ibope– para acompanhá-lo em sua nova casa.

O apresentador teria uma vida mais fácil se o Tá na Hora fosse o primeiro dos programas policiais a entrar no ar. Em vez de roubar o espectador das outras emissoras, ele teria de fisgar os curiosos sobre seus primeiros passos no SBT.

Por outro lado, o SBT pode ter bons resultados ao colocar a série mexicana Chapolin (1973-1979) e A Caverna Encantada para bater de frente com Mania de Você. A novela das nove da Globo vive uma fase difícil, em que dificilmente passa dos 22 pontos na Grande São Paulo.

Com o Notícias da TV já havia revelado, uma boa parte do público que acompanha a trama infantil é composta por mulheres acima dos 60 anos. Elas são justamente um dos segmentos que mais rejeitam o folhetim de João Emanuel Carneiro.

Mesmo no horário de sempre, o Programa do Ratinho também pode se beneficiar com a mudança, atraindo o restante do público que acompanhou a trama da Globo até o fim. O apresentador já utilizou essa mesma estratégia no passado, com números bastante satisfatórios.

