Saúde mental no trabalho será tema do Corregedoria Day em Seminário no TCE-AM nesta quarta-feira (7)

Para ampliar o diálogo sobre o cuidado com a saúde mental em ambientes institucionais, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, na manhã de quarta-feira (7), a segunda edição do ‘Corregedoria Day’, com o tema ‘Ambientes Institucionais e Saúde Mental: Caminhos Para o Cuidado’.

O evento é uma realização do Instituto Rui Barbosa (IRB) através do Comitê Técnico de Corregedorias dos TCEs e tem o apoio da Diretoria de Saúde do TCE-AM. A programação do Corregedoria Day terá início às 9h, no auditório da Corte de Contas, e contará também com transmissão ao vivo por meio das redes sociais do Tribunal, entre eles o canal oficial da Corte de Contas amazonense no YouTube.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site da Escola de Contas Públicas (ECP), pelo endereço virtual ecpvirtual.tce.am.gov.br. A inscrição e participação no evento garantirá certificado com carga horária de 6 horas. Podem participar corregedores, estudantes, membros da sociedade civil, servidores públicos, entre outros.

“Promover o cuidado com a saúde mental dos nossos servidores é também promover um ambiente institucional mais justo, acolhedor e eficiente. O Corregedoria Day reforça esse compromisso, mostrando que o bem-estar das pessoas deve estar no centro das ações públicas”, pontuou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

Corregedor do TCE-AM e idealizador do evento, o conselheiro Josué Cláudio Neto reforçou a importância da iniciativa como uma forma de inspirar mudanças práticas nos ambientes de trabalho.

“Mais do que discutir conceitos, queremos provocar reflexões e estimular práticas que contribuam para ambientes de trabalho mais saudáveis e humanos. A Corregedoria acredita que investir em saúde mental é investir em qualidade institucional”, afirmou.

Programação

A programação terá início às 8h com o credenciamento e acolhida dos participantes, seguido da abertura oficial às 9h. Na sequência, às 9h30, o psiquiatra Dr. Luiz Eduardo Wawrick Fonseca conduzirá a palestra “Saúde Mental no Trabalho: Entendendo e Prevenindo o Burnout”, abordando os impactos do ambiente corporativo no bem-estar dos profissionais.

Às 10h15, o psicólogo e professor Dr. José Humberto da Silva Filho tratará do tema “Saúde Mental como valor institucional para o TCE-AM”, seguido da palestra “A força desafiadora do espírito humano”, às 11h, ministrada pelo psicólogo e gestor público Dr. Adenilson Reis, que apresentará experiências de superação e projetos voltados à inclusão social e ao fortalecimento do vínculo entre indivíduos e instituições.

A partir das 11h40, será realizada uma mesa-redonda com os palestrantes, mediada pela psiquiatra que atua no TCE-AM, Dra. Loren Rodrigues Cavalcante, especialista em terapia cognitivo-comportamental e prevenção ao suicídio. A programação segue até as 13h, com a exposição de boas práticas institucionais.

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM