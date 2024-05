Saída de Gabigol do Flamengo em julho é descartada e atacante cumpre contrato

O atacante espera que mesmo sem a camisa 10, o número 99 traga uma “nova versão” da história dele no Rubro-Negro

Futuro de Gabigol

O atacante Gabigol vive um momento de incertezas no Flamengo. Após a polêmica com a camisa do Corinthians, o jogador tem relação conturbada com a torcida e sua permanência é incerta.

Muitas especulações sobre o seu possível novo destino tem sido falado nos últimos dias. Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e entre outros clubes estariam sondando a situação do atleta junto ao seu estafe.

No entanto, segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, não existe chance neste momento de uma saída em julho. O empresário Júnior Pedroso, que agência o atleta, afirmou que não vai fazer nenhuma movimentação para sua saída.

Cuca, técnico do Athletico-PR, procurou Gabigol e convidou o atacante para jogar no clube paranaense. O comandante fez uma ligação para seus representantes buscando intermediar a possibilidade de chegada.

Não vai sair

O treinador também entrou em contato com a diretoria rubro-negra, mas a resposta não foi animadora. Tanto Gabigol quanto a diretoria não se empolgaram com a possibilidade de transferência.

Ainda conforme apurou o Bolavip Brasil, o jogador pretende cumprir seu contrato até dezembro deste ano com o Rubro-Negro. A expectativa é de uma volta por cima no clube e consequentemente, uma renovação.

Rodolfo Landim, presidente do clube, congelou as conversas desde outubro do ano passado. Na ocasião, houve um princípio de acordo pela renovação, mas o mandatário voltou atrás e desde então não houve evolução.

O atacante espera que mesmo sem a camisa 10, o número 99 traga uma “nova versão” da história dele no Rubro-Negro. Ele já esteve com a numeração na última partida diante do Amazonas, mas não entrou em campo.

Tite comenta situação do camisa 10

O técnico Tite, em coletiva após a vitória sobre o Amazonas na última quarta-feira (22), foi questionado sobre sua conversa com Gabigol após o atacante se envolver polêmica na última semana com a camisa do Corinthians.

O treinador destacou que a recuperação do camisa 99 será através do seu empenho no trabalho. Além disso, revelou que o atleta falou não só com ele, mas com todo o elenco e foi sincero sobre seus sentimentos.

“Teve comigo, teve com o grupo todo (conversa). Ele externou o sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, o que foi. E só tem um caminho, a recuperação é no trabalho, no dia a dia, nas oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca. Todos são importantes, o Gabi é importante”, disse Adenor.

Gabigol perdeu a camisa 10 do Flamengo ao ser punido por aparecer vestido com a camisa do Corinthians em foto vazada que circulou na internet na quinta-feira (16). Além de perder o número histórico, o atacante foi multado em 10% do salário e foi dispensado do treino de sexta (17).

amazonianarede

Bolavip Brasil Alexandre Vieira