Rodovia cede em Sergipe devido às chuvas; duas pessoas morrem

Previsão é de mais chuvas para a região até segunda-feira

Sergipe- Um trecho da SE-438 no município de Capela, em Sergipe, cedeu, na madrugada deste domingo (12), devido às fortes chuvas que atingem a região desde sexta-feira (10). Pelo menos duas pessoas que estavam em um carro arrastado pela enxurrada morreram. Uma outra está desaparecida.

O governador do estado, Fábio Mitidieri (PSD), lamentou as mortes e disse que os esforços são para encontrar a terceira vítima. “É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de duas pessoas devido ao rompimento da Rodovia SE-438, em Capela. O Corpo de Bombeiros segue o trabalho de busca da terceira vítima. Minha solidariedade e orações estão com as famílias neste momento tão difícil”, afirmou.

Ele foi para a região junto às equipes da Defesa Civil. “Já estou a caminho do local junto aos órgãos estaduais para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SEDURBI e DER estão em deslocamento”, informou ele pelas redes sociais.

Segundo a Defesa Civil, em Capela, nas últimas 24 horas foi registrado o volume de 121,4 mm de chuva. Um comitê de crise foi instaurado. Ainda de acordo com o órgão, a previsão é de mais chuva para a região. Até segunda-feira (13), há a possibilidade de o acumulado de chuvas ultrapassar os 50 milímetros por dia.

“É importante lembrar que a ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos para Sergipe, apresentando alto risco em rodovias, possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos. Há ainda risco de transbordamento dos principais rios e lagoas do estado, além da possibilidade de trovoadas, descargas elétricas e ventos intensos. Em caso de qualquer situação que fuja à normalidade, os órgãos de segurança devem ser acionados pelo telefone 193″, disse em nota.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, também, lementou as vidas perdidas na tragédia e disse que se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. “Que Deus as receba em um bom lugar. Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, disse.

