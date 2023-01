Rihanna ‘silencia’ comentários sobre sua ausência da música

Rihanna divulgou nesta sexta-feira (13) a primeira prévia do show que fará no intervalo da edição 2023 do Super Bowl. A cantora será a grande atração da final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos.

No vídeo, vozes ao fundo falam sobre a ausência de Rihanna no mundo da música, já que a artista não lançava canções desde 2016.

Foram 2.190 dias”, diz uma das vozes. “Rihanna, nós esperamos por você”, reage outra. “Riri, por onde você esteve?”, questiona mais uma pessoa. Poderosa, ela posa em um estúdio e termina fazendo um sinal de “silêncio” para todo o burburinho.

Para fechar a prévia, podemos ouvir a música Needed Me, que faz parte do ANTI, último álbum lançado pela cantora.

A performance de Rihanna acontecerá no dia 12 de fevereiro, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona.

Diário 24h AM

https://d24am.com/plus/famosos/rihanna-silencia-comentarios-sobre-sua-ausencia-da-musica/