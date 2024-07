Renê desabafa após eliminação do Internacional: ‘Eu ficar de fora pode ser que ajude’

O Internacional foi eliminado pelo Rosario Central na noite de terça-feira (23). Após empatar em 1 a 1 e não conseguir reverter o placar, o Colorado se despediu da Sul-Americana. Na saída do estádio, o lateral Renê conversou com a imprensa e desabafou sobre o seu momento no clube.

O lateral-esquerdo revelou que deve deixar o Internacional após o fim do seu contrato, que acontece em dezembro deste ano. Um dos jogadores mais criticados pela torcida, Renê ainda falou que ficar de fora poderia trazer um “ambiente melhor”.

Renê deixou o campo no intervalo para o lugar de Alexander Bernabei. O lateral-esquerdo vem sofrendo com as críticas da torcida Colorada. Anunciado em abril de 2022, o jogador tem contrato com o Inter até o final da temporada.

amazonianarede

Lance!