Remessa emergencial do ‘Leite do Meu Filho’ chega a Manaus até 1º de março

A Prefeitura de Manaus informa que duas cargas com as fórmulas infantis que atenderão, em caráter emergencial, os usuários do programa “Leite do Meu Filho”, estão em trânsito.

As cargas estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a previsão é de que entre o final deste mês e o início do mês de março, às remessas estejam em Manaus para os trâmites de desembaraço junto aos órgãos fiscalizadores e posterior distribuição aos beneficiários do Programa.

A primeira carga, com mais de 60 mil unidades, saiu de Belém (PA) na última terça-feira (21), com previsão de chegada para o próximo dia 27. A segunda carga, com aproximadamente 20 mil latas, deve sair ainda nesta quinta-feira (23), com previsão de chegada para o dia 1º de março.

A Prefeitura de Manaus destaca que a falta dos itens disponibilizados pelo programa “Leite do Meu Filho” se deu em razão do descumprimento, por parte do fornecedor, dos prazos legais de entrega. Esgotados os prazos, a Semsa procedeu com a compra emergencial diretamente do fabricante, no dia 2/2, com a previsão inicial de recebimento em 21 dias.

A compra emergencial vai garantir o fornecimento das fórmulas infantis com entregas retroativas a janeiro e fevereiro.

A Semsa orienta que os responsáveis pelas crianças beneficiadas pelo programa aguardem comunicado nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus sobre a data de regularização das entregas.

Apenas os beneficiários de 6 a 12 meses devem seguir com a rotina de retirada do produto específico para essa faixa etária, que se encontra disponível.

Diário 24h AM

https://d24am.com/saude/remessa-emergencial-do-leite-do-meu-filho-chega-a-manaus-ate-1o-de-marco/