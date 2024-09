Rebeca Abravanel decide se afastar do SBT e motivo vem à tona

A apresentadora Rebeca Abravanel seguirá afastada dos Estúdios do SBT por pelo menos mais duas semanas. A comunicadora está longe do canal desde a morte do pai, o Rei da TV, Silvio Santos. No entanto, mesmo fora da emissora, o ‘Roda a Roda’ seguirá indo ao ar de forma inédita.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, Rebeca Abravanel seguirá longe da emissora da família por mais duas semanas e teria comunicado a direção da sua decisão. “Rebeca deu uma alça nos seus trabalhos, nas gravações do ‘Roda a Roda’ no SBT, também porque tem uma boa frente de programas gravados“, revelou Ricco.

Ainda segundo o colunista, Rebeca somente voltará a gravar na emissora entre os dias 17 a 19 de setembro, quando já terão passado suas duas semanas de folga. Atualmente, ela se encontra nos Estados Unidos. Isso porque, ela foi com Alexandre Pato ver o US Open e comemorar o aniversário dele por lá.

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos

Um dia após a morte do pai, Rebeca publicou uma carta nas redes sociais, agradecendo a todos pelas mensagens de apoio após o ocorrido com Silvio: “Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai“, escreveu.

“Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros“, ainda dizia a mensagem.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo