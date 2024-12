Rayssa Leal, a Fadinha, fatura alto ao conquistar tricampeonato e revela o que fará com o prêmio

Rayssa Leal conquistou tricampeonato mundial na Liga de Skate Street, tornando-se tricampeã mundial. Além da vitória, ela ainda levou para casa U$ 100 mil, cerca de R$ 604 mil na conversão atual.

Em conversa com o Globo Esporte, a Fadinha explicou que pretende deixar o dinheiro rendendo até que possa comprar uma casa e uma carro, além de ajudar uma ONG com o valor.

“Vou deixar na conta, deixar rendendo. Daqui a um aninho vou comprar meu carro, minha casa e uma parte do dinheiro vai para a ONG também”, afirmou. Segundo a skatista, foi um ano de bastante aprendizado em sua vida pessoal e profissional.

“Foi um ano muito de muito aprendizado pessoal. E, profissional, foi incrível. Tudo que eu conquistei, evoluí, e, agora, o tri, foi demais”, contou. Rayssa ainda dedicou o troféu para todos que torceram por sua vitória e uma amiga especial. “Esse troféu vai para as pessoas que estão em casa. Tem uma amiga muito especial em casa também. Que está torcendo horrores”, afirmou.

Conquista do SLS Super Crown

Ao conquistar o tricampeonato do SLS Super Crown, Rayssa Leal deu um passo importante em sua carreira no esporte. Com apenas 16 anos, ela já possuiu dois títulos mundiais, conseguindo se destacar cada vez mais.

Além da conquista em Roma, a brasileira também possui duas medalhas olímpicas, duas conquistas no X-Games e se tornou tricampeã do SLS Super Crown. Falando sobre a mudança de comportamento durante as Olimpíadas de Paris, Rayssa ainda destacou nas redes sociais. “Bom dia! Provavelmente em Tóquio eu já estaria ‘bom dia, galerinha (efusiva, aos gritos)’. Está vendo? Hoje me dá vergonha (risos)”, brincou.

