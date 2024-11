Rafaella Santos rebate presidente do Botafogo após críticas a Neymar Jr.

Ela habla… Após Neymar Jr. passar por mais uma lesão, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, afirmou que não gostaria de ter o atleta no time. Defendendo o irmão como sempre, Rafaella Santos usou as redes sociais para alfinetar ele.

Em uma entrevista, o presidente do time de futebol contou que acha Neymar um bom jogador, mas ele arruinou a carreira com algumas escolhas e lesões.

Deus me livre. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo

Na imagem nos Stories, a irmã do pai de Mavie relembrou a fala e criticou:

Deus me livre. Presidente Durcesio Mello?! Ainda bem que o Botafogo é MUITO além de uma diretoria.

