Quem sai: Lucas, Scooby ou PA?

Tadeu avisa que Lucas tem 6 votos e Scooby tem 2 votos. Ambos vão para o Paredão. O apresentador também lembra que, por ser o mais votado, Lucas tem direito a um contragolpe. Ele puxa Eliezer.

Quem está no décimo Paredão do BBB 22 é o trio Lucas, Paulo André e Pedro Scooby. Eles disputam permanência na casa mais vigiada do Brasil após mais uma noite cheia de reviravoltas para a formação de mais uma berlinda.

A noite começou com Paulo André imunizando Arthur Aguiar. “É para uma pessoa que, desde o início, tinha a missão de sempre protegê-la e as pessoas que rodeavam ela. Tivemos uma semana atípica, de não vencer provas, e botei em risco essa pessoa, e não quero que ela tenha essa dificuldade”, explicou o atleta olímpico.

Na sequência, foi a vez da Líder da semana, Linn da Quebrada, fazer sua indicação. A cantora colocou Paulo André no Paredão. “Parece que estou falando e pensando ao mesmo tempo, mas a melhor opção para mim dentro as coisas que estou sentindo é o PA, por interferir na minha liderança, por tirar duas pessoas do meu VIP. Tivemos atrito no passado e já resolvemos, temos uma ótima relação, mas me sinto em uma saia justa neste momento e ele é a melhor escolha”, justificou ela.

Os brothers deram seus votos no Confessionário, individualmente. Os dois mais votados – Lucas e Pedro Scooby – foram emparedados.

Mais citado no Confessionário, Lucas teve o poder de indicar uma pessoa direto ao Paredão. Lucas escolheu Eliezer. “Por motivos estratégicos e não tem mais o que falar”, explicou o engenheiro.

Eliezer, Lucas e Pedro Scooby participaram da prova. Eliezer venceu a disputa e escapou do Paredão!

