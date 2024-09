Provocado, Popó acerta cadeirada em adversário durante coletiva do Fight Music na Argentina

A coletiva de imprensa para a quinta edição do Fight Music Show (FMS), que contará com a participação do tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas, foi marcada por momentos tensos e troca de farpas em São Paulo na quinta-feira (26).

Popó se enfrentará Jorge “El Chino” Miranda, e a encarada entre os dois foi bastante acirrada.

Durante o confronto visual, El Chino deu um empurrão em Popó, intensificando a rivalidade.

A situação se agravou quando El Chino ameaçou rasgar uma camisa da seleção brasileira de futebol.

Em resposta, Popó pegou uma cadeira do fundo do palco e a lançou contra seu adversário, elevando ainda mais a tensão do evento.

O FMS 5 acontece no dia 12 de outubro, no ginásio do Canindé, em São Paulo (SP). A TV Globo e o Combate fazem a transmissão da partida.

