Produtores de Serginho Groisman teriam ‘perdido a paciência’ com Marcos Mion, diz Lo-Bianco

Ao que parece a equipe do Caldeirão e Marcos Mion e do Altas Horas de Serginho Groisman não estão se dando bem nos bastidores da TV Globo.

Segundo informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, o clima tenso entre as duas equipes tem se arrastado já há alguns meses e ganhou um novo capítulo nesta terça (10). Acontece que Marcos Mion teria recebido uma denúncia formal de funcionários do Altas Horas.

O clima tenso entre as suas equipes começou após o Caldeirão assim como o Altas Horas, passar a fazer homenagens a artistas da música, algo que já é feito por Serginho Groisman há alguns anos.

No mês de março desse ano, Mion homenageou em seu programa os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso, o que teria despertado a fúria dos integrantes do Altas Horas, que estavam em negociação e esperavam que os cantores aceitassem o convite para participar da atração de Serginho.

Além disso, um outro caso semelhante ocorreu recentemente. Acontece que a homenagem feita pelo Caldeirão a Xuxa, que contou com a participação de algumas ex-paquitas também irritou a produção do Altas Horas.

Isso pois, uma homenagem especial para as paquitas estava sendo planejada pelo programa de Serginho Groisman há pelo menos quatro meses e foi exibido no último sábado (07). Porém, Marcos Mion furou e antecipou a sua homenagem a apresentadora na programação da Globo, que foi ao ar antes da de Serginho.

Assim, segundo as informações, a equipe do Altas Horas entrou e contato com a alta cúpula da Globo e formalizou uma queixa contra o Caldeirão. Existe a suspeita dos produtores do Altas Horas de que tem um ‘informante’ repassando as pautas do programa de Serginho para a equipe de Mion. Assim, foi solicitado que a emissora investigue o caso.

