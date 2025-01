Produtor do casamento de Hulk abre processo na justiça; entenda

O casamento de Hulk com Camila Ângelo, realizado na última sexta-feira (3), ganhou um novo episódio polêmico. O produtor do evento, Jaeder Barreto, declarou nas redes sociais que abriu um Boletim de Ocorrência em “defesa da honra e dignidade” do casal. Segundo ele, indivíduos e veículos de imprensa serão acionados no processo.

De acordo com a nota divulgada no perfil oficial do produtor no Instagram, o documento conta com provas e evidências de difamações. O casamento do jogador foi marcado por polêmicas, tendo indiretas, ataques e protestos nas redes sociais. O principal motivo é o fato de Camila Ângelo ser sobrinha da ex-mulher de Hulk.

O camisa 7 do Atlético-MG vive um relacionamento com a atual esposa desde 2019. Os dois já haviam se casado no civil em 2020 e são pais de Zaya, de 2 anos, e Aisha, de 6 meses. Por outro lado, Hulk também foi casado com Iran Ângelo, tia de Camila, durante 12 anos. Na relação, o atleta teve três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9.

O cenário gerou revolta por parte da família de Camila. Um dos depoimentos mais impactantes no dia do casamento foi de Rayssa Ângelo, outra tia da noiva. Em uma publicação nas redes sociais, ela chegou a chamar a sobrinha de “Judas” e “traidora”.

– É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas. Querer o que é do outro, desejar viver a vida de alguém que confiou em você, é um reflexo de um coração vazio, incapaz de criar sua própria felicidade – publicou Camila.

Nota do produtor

“O produtor Jaeder Barretos, em defesa da honra e dignidade do casal Camila Ângelo e Hulk Paraíba, protocolou um boletim de ocorrência e deu início a ações civis e criminais contra indivíduos e veículos de imprensa que vêm promovendo ataques difamatórios e ofensivos contra o casal.

Com mais de 31 páginas de provas documentadas, incluindo links e prints, Jaeder Barreto apresenta evidências concretas de difamações e ofensas que extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando ataques que visam diretamente a honra e a reputação do casal.

Destacamos que a liberdade de imprensa e de opinião é um direito constitucional, mas seu exercício deve ser pautado pela ética e pela responsabilidade. O uso de plataformas digitais ou espaços jornalísticos para disseminar inverdades e incitar ataques não será tolerado e será enfrentado com o rigor da lei.

As ações protocoladas têm como objetivo principal responsabilizar legalmente os envolvidos e prevenir que novos ataques venham a ocorrer, garantindo a proteção

da dignidade do casal. Jaeder Barretos reitera que não medirá esforços para defender a justiça e a verdade.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e reafirmamos nosso compromisso com o respeito e a integridade em todas as esferas de atuação”.

amazonianarede

Lance!