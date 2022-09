previsões dos astros para o seu signo nesta sexta-feira, 2 de setembro de 2022

O horóscopo do dia revela o que os astros preparam para você nesta sexta-feira, 2 de setembro de 2022.

Astral do dia

A Lua segue pelos últimos graus de Escorpião, ainda na fase Nova. Hoje o dia pode trazer um ímpeto de coragem para uma mudança de rumos ou novas ideias podem surgir, portanto a nossa criatividade e a nossa intuição estão potencializadas. Tome cuidado com atitudes infantis ou irresponsáveis.

Áries

Você pode conseguir uma grande ajuda hoje, seja da família, dos amigos ou do seu par amoroso. O dia é favorável para a finalização de algo. Saiba ser grato e adote uma postura mais leve. Os gastos precisam ser moderados. Você pode resolver um pagamento ou uma dívida que estava te preocupando.

Touro

Sua energia está grande e pode ser um dia ótimo ao lado de amigos. Passeios e viagens podem acontecer. É um dia mais agitado, no qual você precisa tomar decisões. Vale a pena usar e abusar da sua energia hoje e se aventurar. Hoje é um bom dia para seguir seus impulsos e suas intuições.

Gêmeos

Hoje o dia pode trazer dificuldade de foco ou medos indefinidos. Manter a calma é importante. Tome cuidado com a paranoia, pois acabará atraindo o que teme. Vale a pena se esforçar para terminar o que for preciso. Não se perca das suas obrigações. As relações familiares podem estar potencializadas, mas tome cuidado com a estagnação.

Câncer

Hoje o dia pede avanço. Está muito poderosa a energia de produtividade, brilho pessoal e magnetismo: ponha a mão na massa e não procrastine. Dia rico e cheio de brilho. Boas trocas, bons negócios e encontros favoráveis acontecem. Aproveite a sorte.

Leão

Tome cuidado com as seduções, porque você pode estar usando mal seu poder de simpatia hoje, pois é um dia em que você conquista as pessoas facilmente, convencendo-as do que você deseja. Pessoas também podem te iludir. Vale a pena repensar excessos de todos os tipos, inclusive de gastos. Pessoas podem cobrar promessas que você fez no passado.

Virgem

O seu dia traz muita energia e zero foco. Você estará ansioso, cheio de tarefas e tem o desafio de planejar melhor as coisas e ter autocontrole, bem como discernimento para não fazer tudo por impulso ou na empolgação. Seja multitarefa e evite embates; controle sua raiva.

Libra

O dia tem avanços e passeios. Quanto mais você direcionar a sua energia, mais você produzirá ou crescerá, portanto saber para onde você vai é indicado. As relações estão potencializadas também, principalmente a família. Você pode se colocar à disposição para ajudar alguém próximo e estará com bastante energia para fazer isso.

Escorpião

Pode ser um dia cheio de deslocamentos ou positivo para fazer/planejar uma viagem. Bom dia para focar sua mente em estudos ou projetos que demandem uma boa visão estratégica. Você pode ficar ansioso, portanto diversifique suas tarefas, porque você pode se irritar ou enjoar de tudo muito rapidamente. Faça pausas ativas, por exemplo: se exercitar ou meditar.

Sagitário

O dia pode te deixar muito crítico, julgador e insatisfeito com tudo, e isso acaba atrapalhando as suas relações. Tome cuidado para não ficar sustentando ações e hábitos do passado, que podem criar certa estagnação. Mantenha o lado amoroso fluido para que seu dia seja mais leve. Pode ser um dia de mudanças e algumas podem ser desafiadoras, então é preciso resolver pendências do passado.

Capricórnio

O dia pode trazer pequenos atrasos e a necessidade de ter mais paciência e compreensão com as pessoas. Fora isso, pode ser um ótimo dia para o autocuidado. Busque ter mais autoconfiança. Novos cursos podem surgir. Existem possibilidades de ganhos e segurança emocional.

Aquário

Você pode lidar com mudanças inesperadas e bruscas no dia de hoje. Colheitas podem acontecer, por causa de tudo que você semeou no passado. Decisões rápidas precisarão ser tomadas. É importante manter o foco, mas pode ser desafiador lidar com tantas tarefas de uma vez só. Você pode receber notícias, nem todas positivas.

Peixes

O dia pede organização, portanto você pode aproveitar a energia para limpar, organizar e retirar tudo que não serve mais do caminho. É importante manter uma postura de praticidade para tirar pendências da frente. Tome cuidado para não se deixar levar por sentimentalismos. Além disso, tome cuidado com excessos de rigidez e autoritarismo.

msn entretenimento-bolavip brasil-Lauren Berger