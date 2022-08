Presidente do TCE palestrará em evento sobre Compliance no Tribunal de Justiça do Amazonas

Em evento voltado a discussões sobre Compliance, Integridade e Governança, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, será um dos palestrantes. O encontro, realizado pela Escola do Legislativo do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), ocorrerá no dia 25 de agosto, às 9h.

As inscrições estão abertas e disponíveis no site https://bit.ly/ComplianceTJAM. O evento acontece no auditório Arthur Virgílio Filho, do prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Amazonas.

Durante o evento, o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, trará como temática o “Programa de Integridade e Governança Pública”. O conselheiro foi responsável por implementar, de forma inédita, um programa de Integridade e Compliance na Corte de Contas, lançado em maio deste ano.

“Na condição de órgãos públicos, devemos estabelecer mecanismos de conversa para pontuar os princípios de um funcionamento regular da instituição. Conversar sobre isso, com diversos gestores públicos e figuras jurídicas, nos impulsionam, ainda mais, para efetivação desses ideais”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Além do presidente da Corte de Contas, palestrarão o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler; a mestre em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Tatiana Camarão; o pós-doutor em direito pela UCM, Rodrigo Pironti, e o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Roberto Viegas.

A abertura do evento será feita pelos desembargadores do TJ-AM, presidente Flávio Pascarelli e Cezar Luiz Bandiera.

A Escola do Legislativo do TJ-AM dispõe do e-mail [email protected] para qualquer dúvida sobre o evento.

Diretoria de Comunicação do TCE-AM