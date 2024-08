Presidente do TCE-AM recebe Medalha de Mérito por atuação em defesa das mulheres

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, foi homenageada nesta quarta-feira (21) durante o 1º Encontro Nacional Ouvir e Enfrentar – Não se cale, fale! (ENOE), em Manaus. A conselheira recebeu a Medalha de Mérito REDEFEM, em reconhecimento à sua contribuição no enfrentamento à violência contra a mulher.

Yara Amazônia Lins destacou-se pela criação da Ouvidoria da Mulher no TCE-AM, a primeira do tipo entre os Tribunais de Contas do Brasil. Inaugurada em abril de 2024, a Ouvidoria tem sido fundamental na proteção dos direitos das mulheres e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero.

A conselheira Yara Lins destacou que a criação da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, foi impulsionada pelos relatos de mulheres que vivenciaram violência. “Ouvi relatos e testemunhei situações constrangedoras. Não foi fácil me manter de pé. Mas baixar a cabeça nunca foi uma opção. Pensando assim, tornamos realidade a Ouvidoria da Mulher, que vem atuando de forma eficiente na formulação de políticas públicas, e é uma causa com um inegável valor simbólico pois ainda é um desafio ser mulher neste país”, afirmou.

Ao todo, doze personalidades foram condecoradas com a medalha, incluindo a

diretora da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, Ana Paula Machado Andrade de Aguiar.

O ENOE, realizado pela Rede de Estudos Jurídicos e Femininos (REDEFEM), reúne ouvidorias públicas e privadas para debater formas de combater a violência contra a mulher e faz parte da campanha nacional “Agosto Lilás”. A programação do evento segue até sexta-feira (23) no auditório do TCE-AM, com palestras sobre temas como violência obstétrica, independência financeira das mulheres e feminicídio.

