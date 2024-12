Presidente do TCE-AM participa da inauguração do primeiro barco-hospital do Amazonas

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou da inauguração do barco-hospital São João XXIII, realizada neste sábado (7), no mirante Lúcia Almeida, localizado no Centro de Manaus. A conselheira esteve acompanhada do corregedor do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto.

O evento, que representa um marco para a saúde no estado, contou com a presença de autoridades como o governador Wilson Lima, o prefeito de Manaus, David Almeida, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, além de personalidades da área da saúde e outros representantes políticos.

Com 48 metros de comprimento e quatro andares, o barco-hospital São João XXIII promete ampliar o acesso à saúde para comunidades ribeirinhas e indígenas do estado. A embarcação, que reúne uma infraestrutura hospitalar moderna com salas de triagem, consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, laboratório e usina de oxigênio, tem capacidade para atender até 200 pessoas por dia, com o apoio de mais de 80 profissionais de saúde voluntários.

Durante a cerimônia, os participantes destacaram o impacto social da iniciativa, que foi viabilizada por meio de parcerias entre entidades públicas, civis e religiosas, com destaque para o apoio do Ministério Público do Trabalho e do Sistema Único de Saúde (SUS).

O barco-hospital será gerido pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus e realizará expedições em áreas isoladas do Amazonas, levando atendimento médico, cirurgias e distribuição de medicamentos a comunidades que enfrentam dificuldades para acessar serviços de saúde.

