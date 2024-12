Presidente do TCE AM é reconhecida personalidade do ano 2024

Com uma sensibilidade impar que só os melhores seres humanos tem a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Lins Amazônia, é reconhecida pela imprensa do Amazonas como o “coração mais sensivel do ano de 2024”.

Mulher firme que aplica em seu trabalho muita seriedade ao elevar o TCE AM a patamares nacionais em 2024 a presidente Yara Lins também reconhece o papel importante da imprensa em divulgar e fiscalizar resultados dos trabalhos da corte de contas.

Yara Lins foi a única gestora de poder que convocou a imprensa amazonense para tomar café da manhã pessoalmente com ela as vesperas do Natal lembrando literalmente dos jornalistas.

O jornalismo tem o papel fundamental de representar a sociedade fazendo o controle social que é a participação da sociedade na administração pública, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar as ações do governo. Ele é um complemento importante ao controle institucional, realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos.

O controle social é fundamental para:

Garantir que os recursos públicos sejam aplicados corretamente

Atender às necessidades da sociedade de forma eficiente

Inibir desvios e abusos no trato da coisa pública

Promover a inclusão social

Legitimar e desenvolver o processo de tomada de decisão

Construir diretrizes e definir prioridades

A Constituição Federal de 1988 garante o direito da sociedade civil de participar na formulação das políticas públicas e no controle das ações do Estado.

O TCE AM faz o controle institucional da gestão pública e a imprensa o controle social logo ambos são parceiros que visam o bem comum da boa aplicação do recursos públicos e é nessa parceria que Yara Lins aposta e reconhece a importancia da imprensa ao lado da corte de contas do Amazonas seja para cobrar ou para divulgar resultados.

“Yara Lins é a personificação da ‘Sensibilidade’ que só o coração de uma grande mulher guerreira tem”, afirmam a grande maioria dos jornalista do Amazonas.

Por Paulo Apurinã

Indígena, Gestor Público, Perito, graduando em Direito e Diretor Presidente do AM PIX.

amazonianarede