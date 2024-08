Presidente do TCE-AM é homenageada em cerimônia de 50 anos do Crea-AM

Em comemoração ao jubileu de ouro do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências do Amazonas (Crea-AM), a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, foi uma das personalidades homenageadas em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (22), no Teatro Amazonas.

O evento marcou os 50 anos de história do Crea-AM e reuniu diversas autoridades e convidados.

A homenagem, com a entrega de uma placa comemorativa, reconheceu as realizações de Yara Lins e outros líderes que têm contribuído para o desenvolvimento do Amazonas.

“É uma satisfação receber essa homenagem. O Crea do Amazonas está de parabéns pela iniciativa e pelo bom trabalho realizado no estado, o que contribui para o crescimento e a credibilidade do Amazonas. Parabéns aos dirigentes da instituição,” disse a presidente.

Além da presidente do TCE-AM, foram homenageados o governador Wilson Lima, os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério, e outras personalidades, como o empresário Dissica Calderaro, o desembargador Flávio Pascarelli e o procurador-geral do Ministério Público, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

A cerimônia também contou com uma apresentação da Orquestra de Câmara do Amazonas, sob a regência do maestro Marcelo de Jesus.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa