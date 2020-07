Presidente do Barcelona comenta polêmica de Messi e responde sobre Neymar

Compartilhar no Facebook

Após os rumores de que Messi planejava sair do Barcelona, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, mostrou confiança na permanência do craque argentino em entrevista concedida à rádio Rac 1. Por outro lado, o mandatário da equipe catalã vê como improvável o retorno de Neymar ao Camp Nou.

Ao responder sobre Messi, Bartomeu rasgou elogios ao camisa 10 e garantiu que o desejo do jogador é de encerrar a sua carreira defendendo o Barça.

“Messi tem contrato até junho de 2021 e temos a obrigação de renovar. É o melhor jogador da história do futebol e é uma obrigação mantê-lo. Messi está tranquilo e, como já disse várias vezes, não tenho dúvidas que quer terminar a carreira no Barcelona”, explicou Josep Maria Bartomeu.

Já ao falar sobre Neymar, a confiança do presidente não é a mesma. Bartomeu considera que os impactos da pandemia do novo coronavírus nas finanças dos clubes dificultam uma negociação deste porte: “Tal operação é improvável porque a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil”.

O momento atual do Barcelona é conturbado, com a equipe cada vez mais distante do título espanhol e o treinador Quique Setién sofrendo uma série de críticas de uma parcela da torcida e da imprensa espanhola.

