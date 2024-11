Presidente, conselheiros e servidores do TCE-AM participam de evento nacional sobre Controle Externo e Gestão Pública

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, o ouvidor do Tribunal, conselheiro Mario de Mello, o conselheiro Érico Desterro, além de procuradores e servidores, participam do 9º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (9º ENTC), em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento tem como tema: “Controle externo, diálogos institucionais e efetividade das políticas públicas” e reúne 2 mil participantes.

No evento, de quatro dias, serão debatidos temas ligados ao controle da administração pública e políticas voltadas a diferentes áreas, como: saúde, educação e segurança.

“O Encontro dos Tribunais de Contas é um momento de grande relevância para o fortalecimento das instituições de controle externo no Brasil. Esse evento reúne representantes de todo o país para discutir melhorias na governança, transparência e eficiência da gestão pública, promovendo o diálogo, a troca de experiências e o alinhamento de boas práticas que impactam na fiscalização e no uso responsável dos recursos públicos”, afirmou a presidente, conselheira Yara Amazônia Lins.

O encontro, que ocorre a cada dois anos, é um dos principais eventos do calendário dos órgãos de controle no Brasil, reunindo especialistas, gestores, servidores públicos e acadêmicos. Este ano a programação conta com seis painéis e conferências, nove seminários de políticas públicas, além de reuniões técnicas de comitês e grupos de trabalho do Sistema Tribunais de Contas.

Avaliação da qualidade

Durante o 9º ENTC também serão apresentados os resultados da avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas e do Programa Nacional de Transparência Pública.

Entre os palestrantes, estão os ministros José Antonio Dias Toffoli (STF), Bruno Dantas (presidente do TCU), Antônio Anastasia (TCU) e Benjamin Zymler (TCU), o pesquisador sênior da Columbia University of New York, Marcelo Medeiros Coelho de Souza, o ex-atleta paralímpico e gestor do Instituto Daniel Dias – IDD, Daniel de Faria Dias, e o diretor e artista de novas mídias da Ouchhh Studio, Ferdi Alici, entre outros.

A solenidade de abertura do 9º ENTC será nesta terça-feira, dia 12, às 16h, mas as primeiras oficinas e as reuniões técnicas já começaram na última segunda-feira, 11.

amazonianarede

Texto: Flávia Rezende