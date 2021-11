Prefeito David Almeida amplia em mais R$ 30 milhões Orçamento de Manaus para 2022

David Almeida recebeu durante visita à ALE o aporte de emendas parlamentares para o exercício de 2022

O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu durante visita à Assembleia Legislativa do Estado (ALE), na zona centro-sul, nesta quarta-feira (17), o aporte de emendas parlamentares, de aproximadamente R$ 30 milhões, destinados por dez deputados, para o exercício de 2022. O valor se soma aos mais de R$ 7 bilhões previstos no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), para o próximo ano, que será enviado à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“Minha expectativa era sair daqui com R$ 20 milhões em emendas, porém, ainda há deputados que me procuraram e devem destinar mais recursos. Acredito que possamos chegar a R$ 30 milhões em emendas destinadas pela Assembleia. Esse apoio confirma e reforça o que nós já sabíamos. No ano que vem, Manaus vai avançar e muito, vamos crescer e ter melhorias em todas as áreas, já estamos fechando a contratação do recapeamento das 10 mil ruas, programação de Natal e Ano-Novo caminhando, acabamos de alcançar a marca de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, e isso é uma parcela do que vamos fazer por Manaus e pela nossa população”, enfatizou David Almeida.

os 24 deputados estaduais, 17 acompanharam a visita do prefeito à ALE, entre eles: Abdala Fraxe, Adjunto Afonso, Álvaro Campelo, Belarmino Lins, Carlinhos Bessa, Delegado Péricles, Dermilson Chagas, Dr. Gomes, Felipe Souza, Joana Darc, João Luiz, Ricardo Nicolau, Roberto Cidade, Saullo Vianna, Serafim Corrêa, Sinésio Campos e Wilker Barreto.

Recursos

Durante a plenária, 11 deputados sinalizaram o aporte de recursos para a Prefeitura de Manaus, tendo o deputado Serafim Corrêa destinado o valor integral da sua bancada – mais de R$ 5 milhões – para o Memorial Encontro das Águas Parque Rosa Almeida, além de R$ 2 milhões para a área da Saúde, e mais R$ 250 mil para o laboratório Sebastião Marinho. O deputado Abdala Fraxe destinou R$ 2 milhões para uma área a definir, enquanto Ricardo Nicolau e Wilker Barreto fizeram a sinalização de aporte de recursos, com valores a serem definidos.

Já o presidente da casa legislativa estadual, Roberto Cidade, anunciou R$ 2 milhões para a área da Saúde, enquanto a deputada Joana Darc destinou emenda no valor de R$ 2 milhões uma área a ser definida. Os deputados Sinésio Campos e Adjunto Afonso destinaram R$ 2 milhões, cada um, para a infraestrutura, enquanto o Delegado Péricles anunciou emenda de R$ 1 milhão para o complexo social urbano, além de mais verba a definir para as áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública.

O deputado João Luiz também irá definir as verbas para as áreas de Esporte, Juventude e Lazer, enquanto Dermilson Chagas irá analisar os projetos, mas sinalizou disponibilizar ao menos R$ 1 milhão em emendas.

Projetos

O prefeito David Almeida comentou sobre os diversos projetos que estão em andamento para o ano de 2022, entre outros de sua gestão, para onde serão destinados os impostos arrecadados, os recursos advindos de parcerias, os R$ 30 milhões em emendas da ALE, além dos recursos que virão da bancada federal, a serem definidos. As obras também contarão com os R$ 150 milhões anunciados pelo governo do Amazonas e os R$ 400 milhões provenientes do Banco do Brasil. Verbas essas, que segundo Almeida, irão suprir os gargalos e problemas de Manaus, herdados de administrações passadas.

“Todos os recursos que nós estamos aportando, nós vamos utilizar da melhor forma possível, com transparência. Nós já estamos finalizando a contratação das 10 mil ruas do Mais Manaus, que não serão tapa-buracos, e sim recapeamento, vamos fazer intervenções viárias na cidade inteira”, observou o prefeito.

Entre as obras citadas por David Almeida e que serão executadas na capital, estão o alargamento do trecho entre a Universidade Paulista (Unip) até o aeroclube, na zona centro-sul; a construção de cinco viadutos já no ano que vem, sendo dois na Avenida das Torres, um na rotatória do Produtor, um na Constantino Nery, e o outro na Avenida Pedro Teixeira, zona oeste.

“Nós estamos reformando 35 feiras, reformando 88 UBSs, construindo mais 20 UBSs, recuperando 62 unidades de ensino, construindo mais 12 escolas, sete creches, construindo 50 paradas de ônibus com ar-condicionado. Vamos recuperar também 50 terminais de ônibus nos bairros da cidade de Manaus. São projetos também como o do Mirante Encontro das Águas, do Mirante do Centro, a recuperação do Local Casa de Praia, na Ponta Negra. São muitas melhorias para a cidade, e esses recursos vão ajudar muito, vamos ver uma Manaus bem melhor”, pontuou Almeida.

