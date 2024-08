Polícia interrompe festa com elenco de Renascer na casa de Xamã, diz colunista

O cantor Xamã passou por apuros ao dar uma festa em sua casa para o elenco da novela Renascer. Pelo menos é o que conta a colunista Fábia Oliveira. Muito querido nas telinhas e nos palcos, o cantor planejou uma pequena comemoração para os colegas de trabalho, já que também é conhecido por suas festas, porém o encontro acabou saindo do controle.

A colunista explica que a comemoração teve seu estopim quando uma escola de samba entrou em cena, a qual foi contratada pelo cantor para animar seus convidados, além de fogos e bebidas que também estavam incluídas no pacote. Com toda essa animação, os vizinhos teriam chamado a polícia para encerrar a festa.

Apesar do acontecimento nada agradável, Xamã não desistirá de fazer suas famosas festas. Segundo a colunista, o cantor já está organizando o próximo encontro, que será mais cedo para não atrapalhar os vizinhos.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa do ator não retornou o contato até a publicação desta matéria para confirmar o caso e dar detalhes do ocorrido.

Relacionamento com Sophie Charlotte

O cantor está no elenco da novela das nove Renascer dando vida ao personagem Damião – e já conquistou o coração de sua colega de trabalho, Sophie Charlotte. Agora, o relacionamento entre os dois já não é segredo para ninguém!

Os rumores sobre o casal surgiram há algumas semanas, mas no começo eles decidiram manter isso entre amigos, de forma discreta. Depois de alguns flagras em eventos públicos, eles não escondem mais nada, e a atriz apareceu junto ao cantor em seus Stories do Instagram para divulgar o novo trabalho de Xamã.

– Amanhã tem poesia acústica, disse ela se referindo à Poesia Acústica 16, que foi lançada na última quinta-feira, dia 8.

Minha versão favorita, Damião apaixonado. O cowboy de Sepetiba, hoje quero ser seu namorado. Posso até mudar de vida, esquece o meu e o seu passado. Que se f**a a fofoca, tu sabe que igual ela não tem! Abaixa a passagem que eu te mostro quem ganha. Meu quarto ainda tem aquele tem cheiro de malandra, diz ele em um trecho da música.

