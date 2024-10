Plano de Logística Sustentável é entregue à presidente do TCE-AM

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, recebeu na tarde desta terça-feira (1º) a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS) para entrega da primeira edição do documento que contém as diretrizes para implementação de práticas sustentáveis na Corte de Contas até 2028.

O Plano tem como objetivo integrar o planejamento estratégico do Tribunal, estabelecendo práticas de sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos públicos, alinhadas à agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente.

A Comissão Gestora foi criada por meio das portarias 26/2024 e 354/2024 para elaborar o PLS referente ao período de 2024 a 2028. Conforme as portarias, o PLS define diretrizes para a implementação de práticas de sustentabilidade, consumo consciente, planos de ação e monitoramento, além de estratégias de sensibilização e capacitação, entre outros.

O Plano de Logística Sustentável ainda deverá ser aprovado por Resolução no Plenário e publicado no Diário Oficial Eletrônico, ficando disponível para consulta no portal da Transparência do TCE-AM após aprovação.

Participaram da reunião, o procurador de contas e coordenador da Comissão, Ruy Marcelo de Alencar, e os membros Anete Ferreira (Diretora de Projetos Ambientais), Cristiane Barbosa (servidora do MPC), e Luana da Silva (servidora da Secretaria Geral de Administração). Apoiando a Comissão Gestora do PLS, também marcou presença o conselheiro Júlio Pinheiro.

Texto: Giovanna Félix