Piloto acusa TV Globo de manipular entrevista sobre acidente com avião

Latam poderá ser responsabilizada por acidente com avião da VoePass.

Lito Sousa, piloto e especialista em aviação e segurança aérea, criador do canal Aviões e Músicas no YouTube, acusou a TV Globo de manipular uma entrevista.

Ele se posicionou em suas redes sociais na madrugada dessa quinta-feira, e contou que uma entrevista concedida ao programa Profissão Repórter, da TV Globo, sobre o acidente aéreo com a voo da VoePass, foi editada para dar a entender que ele teria cravado a causa do acidente, que ocorreu no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9/8).

No X (antigo Twitter), ele lamentou a atitude da emissora e da direção do programa, além de deixar claro que não especula sobre causas de acidentes aéreos, já que isso é um trabalho de competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

“Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo”, garantiu Lito.

“No stories do IG, coloquei a gravação de tela do briefing para a equipe do programa, e os termos foram aceitos, qual sejam, não haveria especulação de minha parte sobre causa do acidente. Foram quase 3 horas de entrevista, e o que foi ao ar foi o trecho de ‘se as pessoas sobreviveriam ao impacto’, que falei sobre, mas pedi ‘off’. A parte dos efeitos do gelo em um avião foi cortada de uma maneira que ficou incompreensível e até a explicação para o barulho que o avião fez, que foi a parte menos cortada, foi tirada uma parte essencial”, desabafou o especialista.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas