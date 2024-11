PF indicia Marçal por usar documento falso no caso de laudo contra Boulos

No primeiro turno das eleições, Marçal apresentou um laudo médico falso sobre o também candidato Guilherme Boulos

São Paulo – A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), pelo crime de uso de documento falso. Durante o primeiro turno das eleições municipais deste ano, Marçal apresentou um laudo médico forjado sobre o também candidato Guilherme Boulos (PSOL), alegando suposto uso de drogas. No mesmo dia, a PF iniciou uma investigação para apurar o caso.

Nesta sexta-feira (8), Marçal foi ouvido pela Polícia Federal por cerca de três horas. Durante o depoimento, ele foi informado de que seria indiciado pelo uso de documento falso. O coach afirmou que não tinha conhecimento da falsificação e que o documento foi recebido e divulgado pela sua equipe de campanha.

O laudo falso, que circulou nas redes sociais, continha o nome de “Guilherme Castro Boulos” – nome completo do então candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O documento afirmava que Boulos teria sido atendido em 19 de janeiro de 2021, às 16h45, por um médico chamado José Roberto de Souza.

De acordo com informações do site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), o registro profissional do médico está inativo desde 2022. Além disso, conforme o portal R7, o médico aparece no sistema do Conselho Federal de Medicina (CFM) como “falecido”.

O receituário falso indicava que Boulos havia sido encaminhado ao psiquiatra por um quadro de “surto psicótico grave, delírio persecutório e ideias homicidas”, além de apresentar “confusão mental e episódio de agitação”.

O laudo ainda continha a informação de que Boulos teria feito um exame toxicológico, cujo resultado teria dado positivo para cocaína, com a presença de benzoilmetilecgonina, uma substância derivada da droga.

