Pesquisa de satisfação da Ouvidoria do TCE-AM mostra alta aprovação dos usuários

Como parte das iniciativas para medir a qualidade do atendimento prestado, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE/AM) divulgou os resultados da pesquisa de satisfação realizada ao longo de 2024. O levantamento ouviu 248 cidadãos que utilizaram os serviços do órgão e revelou que 85,9% deles aprovam o atendimento prestado. Desse total, 72,6% deles se declararam muito satisfeitos com o atendimento recebido, enquanto outros 13,3% afirmaram estar satisfeitos.

A pesquisa, de participação espontânea, reflete o compromisso da Ouvidoria em aprimorar sua atuação e atender melhor a população. De acordo com o Relatório de Gestão 2024, um dos fatores que contribuíram para a boa avaliação foi a inclusão da linguagem simples nas respostas enviadas aos demandantes. “O foco na linguagem acessível ajudou a melhorar a compreensão das respostas, reduzindo dúvidas e insatisfações. Muitos demandantes nos retornam agradecendo, mesmo quando a resposta não é a que esperavam”, destacou a equipe da Ouvidoria.

Outro ponto positivo apontado no relatório foi a expansão dos projetos “Ouvidoria +Presente” e “Aluno Ouvidor” para 10 municípios e sete escolas da capital. Essas iniciativas buscam fortalecer a participação cidadã e ampliar a presença do órgão junto à comunidade.

Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a pesquisa demonstra que a Corte de Contas está cumprindo com sua missão de promover a transparência e fortalecer o controle social. “A alta aprovação da Ouvidoria reflete a credibilidade do Tribunal junto à sociedade. Esse reconhecimento da população mostra que estamos atuando com seriedade, eficiência e compromisso, garantindo que o cidadão tenha um canal acessível e resolutivo para suas demandas”, afirmou a conselheira.

O conselheiro-ouvidor Mario de Mello ressaltou que os resultados positivos são fruto do empenho da equipe e do compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados. “A Ouvidoria tem se consolidado como um espaço de escuta ativa e resposta efetiva às demandas da população. A pesquisa reforça que estamos no caminho certo, mas também nos motiva a buscar aprimoramentos constantes para oferecer um atendimento ainda mais eficiente e transparente”, destacou.

Para 2025, a Ouvidoria pretende seguir aprimorando seus serviços para aumentar ainda mais os índices de satisfação. “Nosso foco é garantir um serviço cada vez mais eficiente e transparente. Seguimos buscando soluções para reduzir a insatisfação dos usuários e reforçar a confiança na Ouvidoria”, enfatizou a equipe.

Texto: Maria Karine