Pesquisa aponta crescimento no setor de Bares e Restaurantes no AM

Inflação e endividamento seguem como desafios, mas expectativa de aumento nas vendas renova o otimismo

Manaus – O setor de bares e restaurantes no Amazonas inicia 2025 com perspectivas positivas, conforme aponta a última pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes seccional Amazonas (Abrasel no AM). Segundo o levantamento, que coletou entre os dias 9 e 17 de dezembro dados com empresários do setor em todo o estado, revelou que 72% deles esperam um aumento nas vendas durante o primeiro trimestre do ano, comparado ao mesmo período de 2024.

Embora o otimismo seja evidente, o setor ainda enfrenta desafios relacionados ao aumento dos custos operacionais e à recuperação financeira após os impactos da pandemia. O presidente da Abrasel no AM, Rodrigo Zamperlini, destaca que o cenário, apesar de desafiador, apresenta sinais de avanço. “A expectativa de aumento das vendas demonstra a força e otimismo que os empreendedores da alimentação fora do lar, apesar de todos os enormes desafios, mantêm no dia a dia. Essa mesma energia será essencial para vencer um ano que já se anuncia ainda mais desafiador do que foi em 2024”, afirma.

Desafios e Oportunidades para 2025

Entre os dados da pesquisa, destaca-se a dificuldade relatada pelos empresários locais em ajustar os preços dos cardápios. Cerca de 28% das empresas indicaram que não conseguiram realizar reajustes no último ano, enquanto 61% ajustaram abaixo ou dentro da inflação. Apenas 9% relataram aumentos superiores à inflação. Esse cenário reflete a necessidade de equilíbrio entre a competitividade de preços e a manutenção das margens de lucro, pressionadas pelos altos custos da energia e dos insumos.

O levantamento também aponta que 40% das empresas do setor no Amazonas enfrentam dívidas em atraso. Entre os principais compromissos em aberto, destacam-se impostos federais (57%) e estaduais (43%), encargos trabalhistas e previdenciários (38%), além de despesas operacionais, como serviços públicos como água, luz, gás e telefone (12%), e aluguel (17%).

Apesar das dificuldades, o otimismo é impulsionado pelas perspectivas de maior consumo nos primeiros meses do ano, especialmente com os eventos e a retomada gradual do turismo local. A pesquisa confirma um ambiente propício para novas estratégias de expansão e para o fortalecimento dos empreendimentos da alimentação fora do lar no estado.

