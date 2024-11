Pequenos negócios são quase a totalidade das empresas abertas no Brasil este ano

Segundo balanço do Sebrae, o país soma 3,7 milhões novos CNPJ em 2024. O volume já é bem próximo dos 3,93 milhões de negócios criados em 2023

São Paulo – O Brasil registrou, em 2024, mais de 3,7 milhões de empresas. Desse total, aproximadamente 96% (3,5 milhões) são de pequenos negócios – o que inclui microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte (MPE). É o que aponta um levantamento feito pelo Sebrae com dados da Receita Federal. O resultado é bem próximo do volume de novos negócios criados ao longo de todo o ano passado, quando foram abertas 3,93 milhões de empresas (sendo 3,77 milhões de MPE).

O estudo mostra que, em comparação com o mesmo período de 2023, todas as 27 Unidades da Federação apresentaram crescimento na abertura de CNPJs. São Paulo foi o estado que contabilizou o maior avanço, com variação de 13,4%. Em seguida, aparecem Sergipe, com 12,6%, e Santa Catarina, com 11%.

Setores que lideraram a abertura de empresas em outubro de 2024:

Serviços – 230 mil novas empresas – 61,9% do total.

Comércio – 84 mil – 22,6% do total.

Indústria de transformação – 28 mil – 7,7% do total.

CNAES que registraram maior número de novos MEI em outubro de 2024:

Atividades de malote e entrega – 6,5% do total.

Transporte rodoviário de carga – 6,2% do total.

Atividades de publicidade – 6,2% do total.

CNAES que lideraram entre as MPE em outubro de 2024:

Atenção ambulatorial médicos e odontólogos – 4,6% do total.

Serv. comb. de escritório e apoio administrativo – 4,5% do total.

Restaurantes e estab. de alimentação e bebidas – 4,2% do total.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am