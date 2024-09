Pedro rompe ligamento do joelho e é cortado da Seleção Brasileira

Centroavante se machucou no treino desta quarta-feira e foi desconvocado da Seleção. Jogador deve perder restante da temporada

Rio de Janeiro- O atacante Pedro sofreu um entorse no joelho no treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (4), no CT do Athletico Paranaense. Exames realizados após a atividade constataram uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Assim, a CBF confirmou que o jogador do Flamengo foi desconvocado.

O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. Normalmente, lesões desta gravidade faz com que o atleta fique fora entre seis a nove meses. Se confirmado, o centroavante só volta a atuar na próxima temporada.

Pedro se machucou já no trabalho tático, quando a imprensa já havia deixado o CT do Caju, casa de treinamento do Athletico Paranaense e casa do Brasil em Curitiba. Após sentir a lesão, o flamenguista deu lugar à Endrick, que deve começar como titular contra o Equador.

Aliás, o centroavante já vinha de uma lesão nas últimas semanas. Ele sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda há três semanas e voltou a atuar no último domingo (1), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, volta a se lesionar de forma ainda mais grave.

