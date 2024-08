Paulo André nega ter culpado BBB por último lugar nas Olimpíadas de Paris: Sou eternamente grato

Hablou! Paulo André publicou um texto negando que culpou o BBB22, edição que ele participou, por ter chegado em último lugar nas Olimpíadas de Paris. O atleta compete na categoria de 100 metros da corrida, e disse em uma entrevista que entrar no reality influenciou o resultado. No entanto, após ter uma repercussão distorcida e negativa, ele se pronunciou:

Lamentável ver as manchetes dos meios de comunicação dizendo que eu coloquei a CULPA no BBB por não ter conseguido um bom desempenho nas Olimpíadas. Essas palavras nunca saíram da minha boca dessa maneira. Eu sou ETERNAMENTE grato ao Boninho por ter me escolhido e ter resolvido a minha vida, começou ele.

Em seguida, P.A contou o motivo de ter aceitado entrar no programa e agradeceu a oportunidade:

Entrei no BBB22 com a conta financeira negativa, na época eu tive que vender meu carro para comprar fraldas para o meu filho, que tinha acabado de nascer, e olha que eu tinha sido SEMI-FINALISTA nas olimpíadas de Tóquio depois de 20 anos que nenhum brasileiro passava das eliminatórias. Um feito histórico para velocidade brasileira. Arrisco a dizer que nem se eu tivesse conseguido três medalhas olímpicas, eu conseguiria colher tudo que colhi pós reality, pois todos nós sabemos que o investimento aos atletas e ao esporte brasileiro é muito fraco. Eu seria um lixo de ser humano se eu não fosse grato ao BBB e se eu jogasse a culpa no programa. Ninguém me obrigou a estar lá! E eu faria TUDO de novo, por tudo que vivi dentro e fora do BBB22.

