Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morre aos 66 anos de idade.

Diversos famosos morreram em 2024 e deixaram o coração dos fãs apertado. Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos de idade no dia 21 de outubro. Segundo informações da revista Variety, a gravadora do artista, que cantou na banda entre os anos de 1977 a 1981 e gravou os dois primeiros álbuns, emitiu um comunicado informando que ele morreu em sua casa em Salisbury, cidade na Inglaterra.

O Iron Maiden fez uma publicação nas redes sociais lamentando a triste notícia: Estamos todos profundamente tristes ao saber do falecimento de Paul Di’Anno hoje mais cedo. A contribuição de Paul para o Iron Maiden foi imensa e nos ajudou a seguir o caminho que temos trilhado como uma banda por quase cinco décadas.

Sua presença pioneira como frontman e vocalista, tanto no palco quanto em nossos dois primeiros álbuns, será lembrada com muito carinho não apenas por nós, mas pelos fãs ao redor do mundo. O perfil também colocou uma declaração de Steve Harris sobre a perda do amigo: É tão triste que ele se foi. Eu estava em contato com ele recentemente, quando trocamos mensagens sobre o West Ham e seus altos e baixos.

Pelo menos ele ainda estava se apresentando até recentemente, era algo que o mantinha ativo, estar lá sempre que podia. Ele fará falta para todos nós. Descanse em paz, companheiro.

A página do Iron Maiden finalizou deixando suas condolências à família e amigos de Paul: Ficamos muito gratos por termos tido a chance de nos encontrarmos há alguns anos e passar um tempo com ele mais uma vez. Em nome da banda, Rod e Andy, e de toda a equipe do Iron Maiden, estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos próximos de Paul. Descanse em paz, Paul.

amazonianarede

Estrelando Da Redação