Paul Bamba morre aos 35 anos, seis dias após sagrar-se campeão mundial

O mundo do boxe está de luto nesta sexta-feira pela morte de Paul Bamba, pugilista de 35 anos que, no último sábado, conquistou o cinturão dourado da Associação Mundial de Boxe (WBA) na categoria cruiserweight.

A notícia foi divulgada por Ne-Yo, cantor de R&B e empresário do porto-riquenho, menos de uma semana após a vitória sobre o mexicano Rogelio Medina, em luta realizada no Carteret Performing Arts Center, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do amado filho, irmão, amigo e campeão de boxe, Paul Bamba, cuja luz e amor tocaram inúmeras vidas. Ele era um competidor feroz, mas confiante, com uma ambição implacável de alcançar a grandeza”, diz a nota oficial.

“Mais do que tudo, ele era uma pessoa extraordinária, que inspirou muitos com sua motivação e determinação excepcionais. Estamos devastados com sua partida e pedimos, gentilmente, privacidade e compreensão durante este período difícil de luto”, conclui.

Notícias ao Minuto Brasil